Сергей Лейферкус отметит 50-летие творческой деятельности в Петербурге

Артист выступит в Большом зале Филармонии.

Знаменитый оперный певец Сергей Лейферкус отметит 50-летний юбилей творческой деятельности в Петербурге. Баритон исполнит в Филармонии имени Шостаковича одноактную оперу "Моцарт и Сальери". Артист станет главным героем гала-концерта Национальной премии "Онегин".

Полвека на сцене - все это пролетело как один день, хотя и вместило очень много событий. И вечер в родном городе станет первым в череде концертов, посвященных юбилейной дате прокомментировал Лейферкус "ТАССу"

Певец добавил, что при подготовке праздничной программы учитывались те композиции, которые были бы интересны публике. Однако в список не вошли часто исполняющиеся музыкальные произведения. "Моцарт и Сальери" презентуется зрителям крайне редко. По словам Лейферкуса, сейчас опера не идет ни в одном театре. Партнером по произведению станет тенор Дмитрий Корчак. Артист проживает в Ницце, но прилетит специально ради концерта в Россию. Юбилейный вечер будет сопровождать симфонический оркестр "Таврический".

Напомним, что в послужном списке баритона насчитывается 109 оперных партий. Он исполнял произведения на русском, итальянском, французском, немецком, английском языках.

Ранее Piter.tv писал о том, что юбилей петербургского ЗакСа отметили футбольным матчем.

Фото: Piter.tv

