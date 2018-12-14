В "СССР" продавали паленый алкоголь

Бар заплатит за это штраф 2 миллиона рублей.

Сотрудники прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга пришли с проверкой в бар "СССР", который находится на канале Грибоедова. Во время проверки на полках бара стояли спиртные напитки без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь в отношении юридического и должностного лица возбудили два административных дела по статье "производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". Еще два дела пришлось возбудить по статье "нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Суд решил, что бар должен выплатить штраф в размере более двух миллионов рублей.

Фото: Piter.TV





