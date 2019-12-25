Первые случаи использования мошенниками схемы социальной инженерии зафиксированы банками в конце лета 2019 года.

Банки предупредили о всплеске хищений предварительно одобренных кредитов. Об этом журналистам РБК рассказал глава департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. По словам эксперта, несколько организаций зафиксировали рост волны мошенничества, при которых преступники благодаря методам социальной инженерии убеждают жертву оформить предварительно одобренный ей кредит, а затем перевести эти деньги на их счет. Он добавил, что рост таких случаев начался весной 2020 года, а единичные инциденты происходили в августе и сентябре 2019 года.

Такие мошенничества сейчас распространены, причем преступники все чаще нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента представитель Альфа-банка

Заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков рассказал, что с первыми подобными случаями ГПБ столкнулся во втором полугодии прошлого года. Эксперт напомнил, что за десять месяцев текущего года банковская отрасль зафиксировала суммарный ущерб экономике банков от данных атак в сотни миллионов рублей.

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Фото: Piter.tv