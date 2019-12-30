Требования предъявляют налоговики.

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП. ФНС начала штрафовать кредитные организации, которые отказываются блокировать счета из-за различных неуплат. Об этом сообщили в "РБК". На данный момент с необходимостью подобных выплат столкнулись ВТБ и "Уралсиб". Они отказались взыскивать деньги со счетов клиентов, открытых в личных целях. Сотрудники предложили ФНС действовать через систему приставов. Этого требуют налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".

В Ассоциации банков рассказали, что крупные банки за 2019 года получили по 300 тысяч подобных обращений от ФНС. До конца прошлого года не появилось информации ни об одному привлечении к ответственности за неисполнение данного требования налоговиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что новый руководитель ФНС Егоров рассказал о целях налоговой службы.

Фото: Piter.tv

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