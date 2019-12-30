Новый руководитель ФНС Егоров рассказал о целях налоговой службы

Глава налоговой службы считает важным внедрить новую модель налогообложения.

Новый глава российской Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров озвучил задачи налоговой службы, об этом пишут "Ведомости" 20 января. Егоров считает, что первоочередными целями являются внедрение модели налогообложения без экономического ущерба для рынка и обход компаниями нелегальных схем.

Глава ФНС отметил, что первостепенная оценка регулирования процессов тестируется на ограниченной группе и доказывает работоспособность модели. Егоров подчеркивает, что главный вопрос заключен не в обширном сборе налогов, а становление налогоплательщиков законопослушными. Кроме того, важно создать удобную модель влияния на рынок, которую Егоров опробовал пять лет назад на рынке дистрибуции электроники и бытовой техники.

Даниил Егоров заступил на должность руководителя ФНС несколько дней назад по распоряжению Мишустина. Ранее он работал замглавы ФНС.

Ранее Михаил Мишустин стал новым премьер-министром России.