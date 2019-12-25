  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Банк в Петербурге оштрафовали на 110 тысяч за рекламную рассылку
Сегодня, 16:40
265
nadezhda_sib

Банк в Петербурге оштрафовали на 110 тысяч за рекламную рассылку

0 0

Ответчик признал свою вину.

Банк заплатит 110 тыс. рублей за рассылку сообщений, на которую гражданин не давал своего согласия. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Петербургу.

Петербуржец пожаловался в ведомство на ПАО КБ "Восточный". По его словам, на электронную почту он получил письмо с предложением выгодного кредита. Антимонопольная служба установила, что кредитно-финансовое учреждение нарушило одну из статей "Закона о рекламе". 

Банк признал свою вину и в середине октября полностью оплатил штраф. 

Ранее петербургское УФАС разрешило Смольному освободить от аренды 63 организации. 

Фото: pixabay.com

Теги: банк, кредит, рассылка, сообщение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии