Банк в Петербурге оштрафовали на 110 тысяч за рекламную рассылку

Ответчик признал свою вину.

Банк заплатит 110 тыс. рублей за рассылку сообщений, на которую гражданин не давал своего согласия. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Петербургу.

Петербуржец пожаловался в ведомство на ПАО КБ "Восточный". По его словам, на электронную почту он получил письмо с предложением выгодного кредита. Антимонопольная служба установила, что кредитно-финансовое учреждение нарушило одну из статей "Закона о рекламе".

Банк признал свою вину и в середине октября полностью оплатил штраф.

Ранее петербургское УФАС разрешило Смольному освободить от аренды 63 организации.

Фото: pixabay.com