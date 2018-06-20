Петербург получит около 30 млрд рублей в качестве налогов от ВТБ

Большая часть налогов уйдет в Петербург, а остаток - в федеральный бюджет.

По результатам 2018 года петербургское отделение банка ВТБ должно выплатить 35,6 миллиардов рублей в качестве налога на прибыль. Такие сведения содержатся в годовом отчете организации, опубликованном на сайте.

Стоит отметить, что благодаря данному показателю, кредитная компания отдаст в бюджет Северной столицы рекордную выплату по данной статье. Ранее крупнейшей суммой, которую банк отдавал в бюджет города, являлись 10 миллиардов в 2010 году.

Отметим, что Петербург получит 17 из 20 процентов налогов, так как ВТБ зарегистрирован именно на территории города. Экономика города на Неве дополнительно получит 29,8 миллиардов рублей. Оставшиеся проценты пойдут в федеральный бюджет.

Фото: Piter.tv