Банк ВТБ готов отказаться от доли в аэропорту Пулково

Банк ВТБ намерен реализовать свою долю в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил председатель правления кредитной организации Андрей Костин на Восточном экономическом форуме, передает "Интерфакс".

По словам Костина, переговоры с потенциальными инвесторами уже ведутся, однако договоренности пока не достигнуты. Банк рассчитывает на покупателя, готового заплатить наличными по рыночной цене. При этом предложения объединить актив с другими аэропортами ВТБ не рассматривает.

ВТБ владеет 57,5 % в управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы". Еще 35,5 % принадлежит немецкой Fraport AG, 7 % — греческой Copelouzos Group. Консорциум вложил €1,2 млрд в модернизацию аэропорта в 2010–2014 годах.

Костин отметил, что у ряда инвесторов отсутствуют необходимые средства, однако банк не спешит с продажей и готов рассматривать новые варианты.

Фото: Piter.TV