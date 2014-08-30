Банк Тинькофф предложил новый способ борьбы с телефонным мошенничеством

Предлагается анализировать входящие звонки.

Тинькофф Банк предлагает создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). С помощью этой системы можно будет анализировать входящие звонки для поиска операторов, которые обслуживают телефонных мошенников. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что недобросовестные операторы проводят звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов. Если же клиент сообщил банку о таком звонке, то эту информацию банк передает в СУАТМ. После этого становится понятно, какой оператор звонок инициировал или был ли он принят от другого оператора.

Сообщается, что в России такой системы еще нет. В настоящий момент формируется рабочая группа.

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