Банк "Санкт-Петербург" выпустит Единую карту петербуржца до 1 октября‍

В среду, 16 мая, представители банка подписали документ с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Банк "Санкт-Петербург" осенью этого года начнет выпуск "Единой карты петербуржца", сообщает информационное агентство "REGNUM" со ссылкой на пресс-службу банка.

В среду, 16 мая, представители банка подписали документ с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга. В соглашении сказано, что в Северной столице начнется выпуск карт платежной сестемы "Мир".

Напомним, что Центральный банк России и правительство Петербурга заключили соглашение о создании "Единой карты петербуржца" еще в июне 2017 года. Любой житель города сможет получить ее бесплатно.

Фото: gov.spb.ru