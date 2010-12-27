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Банк "Санкт-Петербург" выпустит Единую карту петербуржца до 1 октября‍
Сегодня, 17:22
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alexandra08
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Банк "Санкт-Петербург" выпустит Единую карту петербуржца до 1 октября‍

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В среду, 16 мая, представители банка подписали документ с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Банк "Санкт-Петербург" осенью этого года начнет выпуск "Единой карты петербуржца", сообщает информационное агентство "REGNUM" со ссылкой на пресс-службу банка.

В среду, 16 мая, представители банка подписали документ с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга. В соглашении сказано, что в Северной столице начнется выпуск карт платежной сестемы "Мир".

Напомним, что Центральный банк России и правительство Петербурга заключили соглашение о создании "Единой карты петербуржца" еще в июне 2017 года. Любой житель города сможет получить ее бесплатно.

Фото: gov.spb.ru

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Категории: Новости СПб

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