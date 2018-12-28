В Петербурге девелоперу "Группа ЛСР" одобрили кредиты на 16 млрд рублей

Деньги компании выделил банк "Санкт-Петербург".

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" одобрил строительной компании "Группа ЛСР" кредитование. В результате фирма возьмет в долг в общей сложности 16 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Мы рады продолжению многолетнего взаимодействия с "Группой ЛСР" — крупнейшей девелоперской компанией, которая вносит огромный вклад в развитие крупнейших городов России, улучшает их социальную инфраструктуру и повышает качество жизни миллионов россия объяснил заместитель председателя правления Банка "Санкт-Петербург" Вячеслав Ермолин

Известно, что кредит фирма должна будет выплатить за три года. Три генеральных соглашения организации достигли еще в июле этого года. Тогда же стало известно что банк выделит 10,5 миллиардов рублей на финансирование деятельности "Группы ЛСР".

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Фото: Piter.tv

