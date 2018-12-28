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В Петербурге девелоперу "Группа ЛСР" одобрили кредиты на 16 млрд рублей
Сегодня, 7:46
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lesjasap

В Петербурге девелоперу "Группа ЛСР" одобрили кредиты на 16 млрд рублей

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Деньги компании выделил банк "Санкт-Петербург".

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" одобрил строительной компании "Группа ЛСР" кредитование. В результате фирма возьмет в долг в общей сложности 16 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Мы рады продолжению многолетнего взаимодействия с "Группой ЛСР" — крупнейшей девелоперской компанией, которая вносит огромный вклад в развитие крупнейших городов России, улучшает их социальную инфраструктуру и повышает качество жизни миллионов россия

объяснил заместитель председателя правления Банка "Санкт-Петербург" Вячеслав Ермолин

Известно, что кредит фирма должна будет выплатить за три года. Три генеральных соглашения организации достигли еще в июле этого года. Тогда же стало известно что банк выделит 10,5 миллиардов рублей на финансирование деятельности "Группы ЛСР".

Ранее Piter.tv писал о том, что PNK Group построит в Петербурге склад для "Марвел-Дистрибуции".

Фото: Piter.tv
 

Теги: банк санкт-петербург, вячеслав ермолин, группа лср, девелопер, кредит
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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