Банк "Санкт-Петербург" объявил дивиденды за первое полугодие 2025 года по 16.61 руб

Акционеры банка Санкт-Петербург получат выплаты на обыкновенные и привилегированные акции.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 года из расчета 16.61 руб. на обыкновенную акцию и 0.22 руб. на привилегированную, сообщили в пресс-службе банка.

Общая сумма промежуточных дивидендов составит 7.4 млрд руб. Выплаты повлияют примерно на 0.7 п.п. показатель достаточности основного капитала (Н1.2).

Собрание акционеров по утверждению дивидендов запланировано на 25 сентября 2025 года. Банк "Санкт-Петербург" был основан в 1990 году. На 1 апреля 2025 года он обслуживал более 2.3 млн частных лиц и 61 тыс. компаний в 66 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Акции банка торгуются с 2007 года и входят в высший котировальный список Московской биржи под кодом BSPB.

Банк России не исключает снижения ключевой ставки до конца года.

Фото: pxhere