Банк России зафиксировал снижение числа жалоб на кредитные организации

В основном наблюдается сокращение числа жалоб на банки.

В первой половине 2021 года Банк России получил более 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. Это на 15,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении отмечается, что жалобы в основном сократились на банки, до 74,4 тысяч. Связывает это ЦБ со снижением масштабов реструктуризации кредитов.

Если брать во внимание микрофинансовые организации, то большинство жалоб касалось взыскания просроченной задолженности. Здесь число жалоб снизилось на 10,6%.

Однако общее число жалоб на МФО выросло на 23,3%, до 15,2 тысяч. Связано это с нарушением прав потребителей группой МФО. Три организации, которые в эту группу входили, ЦБ вывел с рынка.

Фото: cbr.ru