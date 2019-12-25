Также на фиксацию ставки повлияло ослабление курса рубля.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Соответствующее решение принял Центробанк.

Подчёркивается, что оно обусловлено снижением дезинфляционных рисков. Аналитики подчёркивают, что экономика России стала восстанавливаться быстрее, чем ожидалось. Также на фиксацию ставки повлияло ослабление курса рубля.

Ранее ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года. Россияне перевели за границу 837 миллионов долларов. Большая часть суммы, 686 миллионов, была направлена в страны СНГ. Остальная сумма, 152 миллиона долларов, в государства дальнего зарубежья.