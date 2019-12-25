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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года
Сегодня, 11:31
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matveyvn

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

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Большая часть суммы была направлена в страны СНГ.

Центробанк зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года — с октября 2018 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник в Банке России.

Россияне перевели за границу 837 миллионов долларов. Большая часть суммы, 686 миллионов, была направлена в страны СНГ. Остальная сумма, 152 миллиона долларов, в государства дальнего зарубежья.

Эксперты предполагают, что на этот процесс повлиял отложенный спрос из-за пандемии коронавируса, а также восстановление на работе в России мигрантов из СНГ.

Ранее в банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%.

Теги: валюта, переводы, цетробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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