В банках ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%

К концу 2020 года Центральный банк России всё-таки снизит ключевую ставку.

В банках ожидают сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне 4,25%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогнозы 16 из 17 аналитиков.

Поводом для рассуждений о фиксации ставки стали слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что в августе инфляция превзошла прогнозируемые ожидания. Это объясняется восстановлением экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

На фоне приближающихся выборов в СЩА растет вероятность санкционной антироссийской риторики. Кирилл Соколов, главный экономист Совкомбанка

По прогнозам аналитиков, к концу 2020 года Центральный банк России всё-таки снизит ключевую ставку ещё на 0,25 процентных пункта — в результате она составит 4%.

Ранее мы писали, что Центробанк в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году.

Фото: pixabay.com