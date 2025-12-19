Банк России назвал регионы, где хуже всего платят по ипотеке

У лидера рейтинга доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки составляет 10,8%.

Центробанк России назвал регионы, где хуже всего платят по ипотеке. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные регулятора.

Отмечается, что лидером среди ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной стала Ингушетия. Доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в республике составляет 10,8%.

Второе место рейтинга занимает Дагестан с показателем 4,5%. Тройку лидеров замыкает Тыва (4,2%). Также в топ-5 рейтинга вошли Чечня (3,7%) и Северная Осетия (3,6%)

