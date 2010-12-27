Налетчики на Соборную мечеть осуждены на 70 лет тюрьмы

В Петербурге судья вынес приговор по делу налетчиков, напавших на Соборную мечеть.

В Санкт-Петербурге суд вынес решение по банде, устраивающей налеты на офисы, торговые центры и кафе города. шестеро членов преступной группировки получили сроки по 70 лет отбывания наказания в исправительной колонии.

Отметим, что незаконную деятельность злоумышленники осуществляли с 2003 по 2012 годы. Прокурор обвиняли петербуржцев в бандитизме, разбое, насилии с приминением оружия, незаконным проникновении в помещения, кражах, грабежах, хищениях средств и приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов незаконным способом. Удалось доказать 15 эпизодов нарушений со стороны подозреваемых. За время существования команда забрала более 10 миллионов чужих денежных средств.

Напомним, что одним из наиболее известных нападений членов банды стал разбой в Соборной мечети 20 декабря 2010 года.