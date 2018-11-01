Фартовый подрядчик: опасное везение компании "Балткамень"

История удивительного везения: как при плохой работе не нарваться на серьезные санкции. Мастер-класс от компании "Балткамень", которой очень везет в последнее время. Сначала предприятие получило от Ленинградской области госконтракт на 255 млн рублей за капремонт исторических домов в Выборге. Потом их дома стали обрушаться один за другим... а везение все равно не прекратилось!

Председатель ТСЖ дома 18, что на углу Дмитрова и Ленина, в тот день возвращался домой из городской администрации. Там как раз только что закончилось cовещание с представителями Фонда капремонта и подрядчиками. Мужчина не поверил своим глазам. Пока подрядчики рассказывали чиновникам об успехах, свежеотреставрированный фасад дома Иконена рухнул на тротуар.

Совместно с жильцами председатель ТСЖ попытался связаться с людьми из "Балткамня", но тем повезло - к тому моменту они уже успели уехать из города. Так что руководству строительной фирмы не пришлось отвечать на вопросы разъяренных граждан!

Мы шли с совещания, как раз по поводу капремонта. Я увидел, что стоит народ, на земле лежат глыбы раствора. Подошел, стали разбираться. Судя по всему, разморозили стену, произошло отторжение штукатурки, она упала вместе с камнями. Здесь стекает вода с кровли, даже сейчас видно, а в этом месте такого быть не должно. Сергей Акишин

По счастливой случайности, упавший с высоты шестого этажа кусок карниза разбил не головы прохожих, а припаркованный рядом автомобиль. Везение? Еще какое! По словам жильцов, это не первый случай в анамнезе "везучего подрядчика", за время проведения капитального ремонта с крыши уже падала лопата. Удача и тогда оказалась на стороне строителей, пострадал только автомобиль.

Нам страшно выходить из подъезда. Это наглядный пример - я не удивлюсь, если такое же обрушение случится прямо здесь, где мы с вами стоим! Наталья, жительница дома

Съемочной команде Piter.TV удалось проникнуть на крышу, которую и ремонтируют строители из "Балткамня". Сама крыша напоминала мультик "Следствие ведут Колобки", в котором летающий слон приземлился на жилой дом и оставил в потолке 4 зияющие бреши. Здесь тоже с чердака прекрасно видно голубое балтийское небо, а под отверстиями скапливаются снег и вода (не зря жители жалуются на постоянные протечки). Работы явно не завершены, при этом мало-мальской строительной дисциплиной на чердаке не пахнет. Мы нашли груды бытового мусора, початую бутылку водки и "полторашки" темного пластика, разбросанную обувь и даже шапочку для бани. Где и как умудрились попариться сотрудники "Балткамня" нам непонятно, но парились они явно не над своей работой.

Теперь жители Выборга учатся смотреть не только под ноги, но и в прекрасное балтийское небо. Тем более, уже на следующие сутки в соцсетях появилось сразу несколько постов с жалобами на качество работ "Балткамня" в других домах.

Там одиозному подрядчику пока что тоже фартит - осевшая штукатурка кое-как держится и не падает на головы прохожим, а Фонд капремонта не спешит с проверками и карательными мерами. В это время администрация ищет способы усилить контроль за проведением работ и сделать все, чтобы такие "камнепады" в Выборге не повторялись.

Мы для того и проводили собрание с подрядчиками и Фондом капремонта. Чтобы они услышали вживую вопросы и от нас, и от жителей по качеству выполнения работ. Ведь эти организации привлекал Фонд капремонта. Они пообещали разбираться с каждой ситуацией, кроме того, мы договорились о том, что технадзор фонда, который мониторит ход выполнения работ будет привлекать наших специалистов для еженедельных проверок. А наша задача, чтобы работы выполнялись так, чтобы жители и администрация были довольны этим. Мы платим свои деньги, надо делать работу хорошо. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района

К сожалению, законных механизмов контроля за нерадивыми строителями в арсенале чиновников не так много. Поэтому администрация просит горожан, помочь в выявлении опасных нарушений в ходе капитального ремонта, чтобы вместе сделать наши улицы не только красивыми но и по-настоящему безопасными.

Ну а фартовому подрядчику, компании "Балткамень" стоит напомнить - везение не бывает бесконечным. Первая трагедия или непредвзятая проверка вполне могут прервать полосу удач и фарта "азартных строителей".

Видео: Piter.TV