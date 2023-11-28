Специалисты Балтийского завода погрузили мачту на атомный ледокол "Якутия"

Скоро конструкцию покрасят, после чего обеспечат навигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах.

На АО "Балтийский завод" состоялось погружение мачты третий серийный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Мачта достигает 18,6 м в высоту, а её вес составляет около 76 т. Перед погрузкой на ледокол её оборудовали газоходами от резервных дизель-генераторов. Кроме того, в состав мачты входят атмосферные и воздушные трубы, а также шпигатная система для удаления воды. Скоро конструкцию покрасят, после чего обеспечат навигационным оборудованием и лафетами для тушения возгораний на аварийных судах.

За счёт установки мачты ледокол обрёл свои окончательные высотные габариты, равные 59,3 м. Следующим шагом специалистов Балтийского завода станет формирование надстройки: им предстоит выполнить погружение ходовой рубки и оснастить мачту радионавигационным оборудованием.

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Фото и видео: Telegram / Балтийский завод Official