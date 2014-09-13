Обуховский завод откроет мастерскую по сборке дронов при колледже в Петербурге

Работа будет вестись в рамках программы "Профессионалитет"

Колледж электроники и приборостроения Петербурга договорился в Обуховским заводом (входит в концерн "Алмаз-Антей") о создании новой мастерской по сборе дронов. Такое заявление сделала директор учебного заведения Галина Воронько в ходе заседания на финале чемпионата "Профессионалы".

Работа будет вестись в рамках программы "Профессионалитет": на производстве будут разрабатывать квадракоптеры нескольких типов, в зависимости от запроса заказчиков.

Добавим, что в Северной столице проходит чемпионат "Профессионалы" с участием примерно пяти тыс. компаний. "Росатом" пригласит победителей на стажировки. Кроме того, о работе со студентами учреждений среднего профессионального образования сообщил и заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр Збарский.

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