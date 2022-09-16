Балтийские таможенники выявили более 10 тонн различных товаров, которые перевозили под видом медизделий

В поданных декларациях указывалось, что в контейнере перевозятся катетеры для сердечно-сосудистой хирургии. Данные изделия относятся к товарам первой необходимости и не облагаются таможенными пошлинами.

Балтийские таможенники выявили более 10 тонн товаров народного потребления, перевозимых под видом медицинских изделий. Это было сделано, чтобы не платить таможенные пошлины. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской таможни.

На таможенный пост Гавань Балтийской таможни прибыло судно из Евросоюза, с товаром из Польши. Согласно документам, в одном из контейнеров находились медицинские продукты общим весом 10,2 тонн. В поданных декларациях указывалось, что в контейнере перевозятся катетеры для сердечно-сосудистой хирургии. Данные изделия относятся к товарам первой необходимости и не облагаются таможенными пошлинами.

Было установлено, что фактически в контейнере находились различные товары широкого потребления – одежда, обувь, витамины, парфюм, бытовая техника, посуда, предметы гигиены.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия.

Ранее филиппинка пыталась вывезти 9,5 тонн товаров под видом личных вещей из России.

Фото и видео: пресс-служба Балтийской таможни