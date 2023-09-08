Врио главы Запорожья оценил защиту иностранной техники, находящейся в зоне СВО.

Подразделения Вооруженных сил Украины на запорожском направлении истощены, в ближайшие пару недель они будут вынуждены перейти в оборону. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора нового региона страны Евгений Балицкий. Российский эксперт заметил, что солдаты противника, которые были способны держать в руках оружие, уже погибли вблизи села Работино.

Противник настолько истощен <...>. Я думаю, что в ближайшие пару недель им надо будет крепко подумать, чем они будут обороняться. Евгениц Балицкий, врио главы Запорожья

Евгений Балицкий назвал действия киевского командования "преступлением против своей армии", а также обычной глупостью, указав на большие потери в личном составе ВСУ.

Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger в Запорожской области.

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