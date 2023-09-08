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Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger в Запорожской области

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Врио главы Запорожья оценил ситуацию на фронте.

Российские Вооруженные силы с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" уничтожили на территории  Запорожской области два британских танка Challenger. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора нового региона страны Евгений Балицкий. Российский чиновник заметил, что на текущий момент четыре иностранных танка данного вида в текущий момент остаются на дежурстве вблизи Степаногорска, а еще два - около Орехова.

Два вот вышли. <...> Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка.

Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий сообщил об усилении российских позиций в районе Работино.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: challenger, евгений балицкий, запорожское направление, сво, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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