Врио главы Запорожья оценил ситуацию на фронте.

Российские Вооруженные силы с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" уничтожили на территории Запорожской области два британских танка Challenger. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора нового региона страны Евгений Балицкий. Российский чиновник заметил, что на текущий момент четыре иностранных танка данного вида в текущий момент остаются на дежурстве вблизи Степаногорска, а еще два - около Орехова.

Два вот вышли. <...> Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий сообщил об усилении российских позиций в районе Работино.

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