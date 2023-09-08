Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger в Запорожской области

Российские Вооруженные силы с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" уничтожили на территории Запорожской области два британских танка Challenger. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора нового региона страны Евгений Балицкий. Российский чиновник заметил, что на текущий момент четыре иностранных танка данного вида в текущий момент остаются на дежурстве вблизи Степаногорска, а еще два - около Орехова.
Два вот вышли. <...> Их отработали "Корнетом", в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они себя никак не показывают. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка.
Евгений Балицкий, врио главы Запорожья
Балицкий сообщил об усилении российских позиций в районе Работино.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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