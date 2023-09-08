Балицкий сообщил об усилении российских позиций в районе Работино

ВРио главы Запорожья рассказал о помощи со стороны Генштаба ВС РФ.

Две дивизии десантников усилили позиции российских сил в районе села Работино на территории Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора нового региона страны Евгений Балицкий. Чиновник заметил, что Генеральный штаб РФ очень помог на территории, так как специалисты выделили из резерва личный состав. Дополнительно усилена плотность артиллерийского огня вблизи населенного пункта Работино.

Очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет... Откровенно сказать, противнику просто не позавидуешь. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий заявил об отходе военных из Работино.

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