Балицкий заявил об отходе военных из Работино

Врио главы Запорожья ответил на вопросы Скотта Риттера.

По словам временно исполняющего обязанности Запорожской области Евгения Балицкого, для российской армии не было смысла удерживать село Работино, которое "осталось только на карте",поэтому командование Вооруженных сил России приняло решение отойти на холмы. Российский чиновник заметил, что подобная позиция устраивает армию, так как теперь Вооруженные силы Украины находятся внизу. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире проекта "Соловьев Live" в ходе интервью с американским бывшим разведчиком Скоттом Риттером.

Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Чиновник пояснил иностранцу, что на текущий момент Работино практически не существует, поэтому военные решили не контролировать его. При этом российские силы заняли главенствующие высоты.

Балицкий опроверг заявления СМИ о преодолении ВСУ первой линии российской обороны.

Фото и видео: RuTube / Соловьев Live