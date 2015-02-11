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Балицкий опроверг заявления СМИ о преодолении ВСУ первой линии российской обороны

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Врио главы Запорожья рассказал о ситуации в Работино.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления зарубежных СМИ о том, что Вооруженные силы Украины преодолели первую линию российской обороны в зоне проведения специальной военной операции, а также якобы взяли населенный пункт Работино на запорожском направлении.

Кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной. <…> Больше того, они Работино не взяли, наши ребята <…> достаточно плотно закрепились на юге Работина.

Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий: создание нового федерального округа обсуждают, но пока не предметно.

Фото и видео: Одноклассники  /Вести Live

Теги: евгений балицкий, запорожская область, запорожское направление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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