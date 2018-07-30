Балицкий: создание нового федерального округа обсуждают, но пока не предметно

Врио главы Запорожья заметил, что тема предметно еще не поднималась.

В настоящее время ведутся разговоры по вопросу формирования для новых регионов России отдельного федерального округа, однако предметного обсуждения пока не было. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее на полях ПМЭФ врио главы Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение о том, что для этих территорий должен быть создан отдельный федеральный округ.

Про федеральный округ разговоры ведутся, но предметного обсуждения пока не было. В данном случае, я считаю, не очень правильно говорить свое видение, пока не представлена программа, какие и в какой войдут области и республики. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости