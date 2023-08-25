Оборону по берегу Днепра укрепили после обмеления Каховского водохранилища

Евгений Балицкий рассказал, что мины помогают защитить территорию, которую противник считает свои стратегическим направлением.

Оборону по берегу реки Днепр в Запорожской области после обмеления Каховского водохранилища власти серьезно укрепили. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий. Чиновник заметил, что возможности деятельности украинских разведыватнльно-диверсионнх групп на территории практически сведена к нулю. Однако он не исключил, что в регионе остаются некоторые "спящие ячейки", однако о массовости говорить не стоит.

Расставлены мины все, которые я только видел, начиная с военного училища, все системы проминированы так, что массово противник пройти не может, но штучно, конечно, понятно, что ДРГ теоретически просочиться может, но для этого существует и беспилотное средство контроля... Евгений Балицкий, арио главы Запорожья

Евгений Балицкий подчеркнул, что береговая линия и до обмеления Каховского водохранилища была хорошо укреплена, так как заранее были установлены "подводные мины". После ухода с территории воды участок подвергся переминированию.

Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости