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Оборону по берегу Днепра укрепили после обмеления Каховского водохранилища

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Евгений Балицкий рассказал, что мины помогают защитить территорию, которую противник считает свои стратегическим направлением.

Оборону по берегу реки Днепр в Запорожской области после обмеления Каховского водохранилища власти серьезно укрепили. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий.  Чиновник заметил, что возможности деятельности украинских разведыватнльно-диверсионнх групп на территории практически сведена к нулю. Однако он не исключил, что в регионе остаются некоторые "спящие ячейки", однако о массовости говорить не стоит.

Расставлены мины все, которые я только видел, начиная с военного училища, все системы проминированы так, что массово противник пройти не может, но штучно, конечно, понятно, что ДРГ теоретически просочиться может, но для этого существует и беспилотное средство контроля...

Евгений Балицкий, арио главы Запорожья

Евгений Балицкий подчеркнул, что береговая линия и до обмеления Каховского водохранилища была хорошо укреплена, так как заранее были установлены "подводные мины". После ухода с территории воды участок подвергся переминированию.

Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: днепр, евгений балицкий, запорожская область, новые регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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