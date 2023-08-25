Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины не бьют непосредственно по самой Запорожской атомной электростанции, так как понимают, что со стороны России последует соответствующий ответ - удары по атомным станциям киевского режима. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что подобный сценарий развития ситуации в регионе затронет и страны коллективного Запада.
Если только по АЭС прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям - ред.). И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен.
Евгений Балицкий, врио главы Запорожья
Балицкий заявил о "сумасшедших" потерях ВСУ в Запорожье.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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