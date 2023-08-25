Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС

Врио главы нового региона России оценил уровень угрозы для ЗАЭС.

Вооруженные силы Украины не бьют непосредственно по самой Запорожской атомной электростанции, так как понимают, что со стороны России последует соответствующий ответ - удары по атомным станциям киевского режима. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что подобный сценарий развития ситуации в регионе затронет и страны коллективного Запада.

Если только по АЭС прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям - ред.). И, соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий заявил о "сумасшедших" потерях ВСУ в Запорожье.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости