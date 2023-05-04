Балет "Жизель, или Вилисы" представят 7 мая в Михайловском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Балет Адольфа Адама – один из самых знаменитых во всем мире, премьера состоялась в Париже в 1841 году. Для Михайловского театра Никита Долгушин реконструировал спектакль с проверенным временем хореографическим текстом, точными мизансценами и деталями старины.

По сюжету юный граф, будучи обрученным с богатой невестой, влюбляется в крестьянку Жизель. Он, скрывая титул, под видом крестьянина ухаживает за ней. Лесничий раскрывает тайну графа, Жизель узнает о его неверности и, обезумев от горя, умирает. После смерти она становится вилисой.

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