  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Балет "Жизель, или Вилисы"
Сегодня, 19:00
304
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Балет "Жизель, или Вилисы"

0 0

Балет "Жизель, или Вилисы" представят 7 мая в Михайловском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Балет Адольфа Адама – один из самых знаменитых во всем мире, премьера состоялась в Париже в 1841 году. Для Михайловского театра Никита Долгушин реконструировал спектакль с проверенным временем хореографическим текстом, точными мизансценами и деталями старины.

По сюжету юный граф, будучи обрученным с богатой невестой, влюбляется в крестьянку Жизель. Он, скрывая титул, под видом крестьянина ухаживает за ней. Лесничий раскрывает тайну графа, Жизель узнает о его неверности и, обезумев от горя, умирает. После смерти она становится вилисой. 

Фото: pxhere 

Теги: балет, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии