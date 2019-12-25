Балет "Жизель"

На сцене Мариинского театра покажут балет французского композитора Адольфа Адана "Жизель". Впервые был поставлен на сцене петербургского театра в 1884 году.
"Жизель" – один из первых и самых прекрасных французских романтических балетов.
Фантастический балет в двух действиях
Спектакль Приморской сцены Мариинского театра
Возрастная категория 6+
Мировая премьера: 28 июня 1841, Королевская Академия музыки, Париж
Премьера редакции Мариуса Петипа: 5 февраля 1884 года, Большой (Каменный) театр, Санкт-Петербург
Премьера во Владивостоке: 23 октября 2015 года
Фото: Мариинский театр
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