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Балет "Жизель"
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Балет "Жизель"

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Балет французского композитора Адольфа Адана.

На сцене Мариинского театра покажут балет французского композитора Адольфа Адана "Жизель". Впервые был поставлен на сцене петербургского театра в 1884 году.

"Жизель" – один из первых и самых прекрасных французских романтических балетов. 

Фантастический балет в двух действиях
Спектакль Приморской сцены Мариинского театра
Возрастная категория 6+

Мировая премьера: 28 июня 1841, Королевская Академия музыки, Париж
Премьера редакции Мариуса Петипа: 5 февраля 1884 года, Большой (Каменный) театр, Санкт-Петербург
Премьера во Владивостоке: 23 октября 2015 года

Фото: Мариинский театр

Теги: балет
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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