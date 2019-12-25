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Балет "Спартак"
Сегодня, 19:00
478
smirenny

Балет "Спартак"

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Постановка длится почти три часа с одним антрактом.

Балет "Спартак" развернется на сцене Михайловского театра вечером в четверг, 26 ноября. 

Сообщается, что по сцене пройдет настоящий живой тигр. Перед глазами зрителей развернется красочная история с зажигательной музыкой, акробатическими танцами и красивыми костюмами. Придирчивые балетоманы, возможно, останутся равнодушными, но у школьников младших классов наверняка будет восторг от увиденного. 

Где: площадь Искусств, 1.

Когда: 26 ноября в 19:00

Фото: Мариинский театр

Теги: балет, балет спартак, спартак
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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