Балет "Спартак" развернется на сцене Михайловского театра вечером в четверг, 26 ноября.
Сообщается, что по сцене пройдет настоящий живой тигр. Перед глазами зрителей развернется красочная история с зажигательной музыкой, акробатическими танцами и красивыми костюмами. Придирчивые балетоманы, возможно, останутся равнодушными, но у школьников младших классов наверняка будет восторг от увиденного.
Где: площадь Искусств, 1.
Когда: 26 ноября в 19:00
Фото: Мариинский театр
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все