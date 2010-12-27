Балет "Щелкунчик"

Художник спектакля – выдающийся российский сценограф Владимир Фирер и его сын, и коллега Александр Храмцов.

25 ноября в Мариинском театре состоится спектакль "Щелкунчик". Мероприятие сопровождается симфоническим оркестром "Конгресс – оркестр". Дирижеры : П.Грибанов, В.Артемьев.

В работе над "Щелкунчиком" специально для Театра балета имени Ленонида Якобсона они в определенной степени продолжают традиции оформления легендарного балета, но свою задачу видят не в буквальном восстановлении классических декораций и костюмов, а в развитии традиции мира искусства.

"Щелкунчик" - настоящая волшебная сказка, поэтому в новой версии балета, по выражению Фирера, много чудес и "прозрачностей".

Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Андриан Фадеев

Адрес: Мариинский театр/ Театральная площадь,1

Начало в 19:30

Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут с двумя антрактами.

Фото: www.mariinsky.ru