Балет "Лебединое озеро"

Легенда мирового балета.

"Лебединое озеро" – один из самых популярных балетов в мире и по праву считается символом искусства хореографии. Образы белых лебедей и известная почти каждому музыка танца маленьких лебедей только подтверждают этот факт.

Симфоническая партитура Чайковского и фантазия балетмейстеров Льва Иванова и Мариуса Петипа вкупе создали общепризнанный шедевр. Театр балета имени Леонида Якобсона посмотрел на спектакль собственным взглядом, этот вариант высоко оценили на театральных премиях. Декорации и костюмы к балету выполнил народный художник России Вячеслав Окунев.

Постановка идет 2 часа 20 минут с двумя антрактами.

Цена билета: от 300 рублей

Место: Александринский театр, основная сцена, площадь Островского, д.6

Фото: yacobsonballet.ru