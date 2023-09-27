Балет "Кармен" представят 20 сентября в Эрмитажном театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Балет "Кармен" – спектакль петербургской компании "Арт-Центр "Сен-Мишель". Оригинальная хореография делает его непохожим ни на одну из известных постановок знаменитого сюжета.

Особого внимания заслуживает сценическое оформление. Художники смогли передать ускользающую атмосферу старой Испании, используя возможности анимированной проекции.

История Кармен – повод заглянуть внутрь себя. Любовный треугольник не подразумевает деления на правых и виноватых. У каждого героя своя правда и свой непрописанный сценарий того, как нужно жить, любить и умирать.

Фото: arts-michel.ru