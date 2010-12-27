В хореографии спектакля соединяются классический балет и современный танец.

В рамках российских гастролей National Ballet of Hungary Ballet Pеcs привозят в Петербург балет "Кармен". Премьера состоится в историческом парке "Россия — моя история" 27 октября.

Зрителей ожидает мощное зрелище, соединение классического балета и современного танца в единое целое. Будет и изящная пластика, и декорации, и великая музыка. И главное — известный всем сюжет.

Когда: 27 октября в 19:00.

Адрес: Исторический парк "Россия — моя история", Бассейная улица, 32.

Фото: пресс-служба мероприятия