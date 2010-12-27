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Балет "Фея кукол"
Сегодня, 12:00
535
Rybka123

Балет "Фея кукол"

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Мариинский театр приглашает на милый балет на музыку Йозефа Байера.

На сцену Мариинского театра выйдут учащиеся Академии русского балета имени Вагановой. Студенты поставили спектакль, который впервые показали еще в 1903 году. Его задумывали как калейдоскоп сольных номеров для тогдашних ведущих исполнителей театра.

Цена: от 3000 рублей 

Теги: балет, мариинский театр, фея кукол
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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