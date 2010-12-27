На сцену Мариинского театра выйдут учащиеся Академии русского балета имени Вагановой. Студенты поставили спектакль, который впервые показали еще в 1903 году. Его задумывали как калейдоскоп сольных номеров для тогдашних ведущих исполнителей театра.
Цена: от 3000 рублей
Балет "Фея кукол"
Мариинский театр приглашает на милый балет на музыку Йозефа Байера.
На сцену Мариинского театра выйдут учащиеся Академии русского балета имени Вагановой. Студенты поставили спектакль, который впервые показали еще в 1903 году. Его задумывали как калейдоскоп сольных номеров для тогдашних ведущих исполнителей театра.
Теги: балет, мариинский театр, фея кукол
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,
Оставить комментарий