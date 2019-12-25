Ярким завершением праздника станет красочный фейерверк над Большим каскадом.

В Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф" 30 июня состоится традиционный "Бал медалистов". Как рассказали в Комитете по образованию, на праздник соберутся около 6000 гостей: петербургских медалистов 2026 года, директоров школ, руководителей образования районов, а также медалистов из города-побратима Мариуполя (85 человек).

После торжественного открытия "Бала медалистов" выпускники смогут посетить 40 интерактивных площадок и игровых зон, где займутся бальными танцами и вокалом, получат экспресс-портреты, узнают некоторые секреты фокусников и напишут пожелания и заветные мечты в альбом 2026 года. Также для ребят организуют зону для моментальных фотографий. Праздничный вечер будет профессиональный духовой оркестр. Концертную программу представит хедлайнер вечера — популярная молодёжная группа "Dabro".

Ярким завершением праздника станет красочный фейерверк над Большим каскадом, который начнется одновременно с торжественным запуском фонтанов.

В 2026 году в Петербурге увеличилось число медалистов. Золотые медали за особые успехи в учении получат 3922 выпускника — на 1233 больше, чем в прошлом году. 1378 человек получат серебряные медали. 841 выпускник будет награжден почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга "За особые успехи в обучении", в том числе на получение медали "За особые успехи в учении и почетного знака "За особые успехи в обучении" претендуют 576 выпускников.

Ранее мы рассказывали, что "Бал медалистов" в Петергофе изменит режим работы Нижнего парка и музеев.

Фото: ВКонтакте / Комитет по образованию, Санкт-Петербург