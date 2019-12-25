"Бал медалистов" в Петергофе изменит режим работы Нижнего парка и музеев

30 июня билеты можно будет приобрести исключительно в кассах парка и музеев.

Во вторник, 30 июня, на территории государственного музея-заповедника "Петергоф" состоится традиционный городской праздник выпускников – "Бал медалистов". В связи с проведением этого масштабного мероприятия администрация учреждения объявила об изменении графика работы Нижнего парка и расположенных там музейных объектов.

Для обеспечения безопасности и комфортного проведения праздника доступ посетителей в Нижний парк будет ограничен. Территория откроется для входа с 9:00 утра, однако кассы прекратят работу уже в 14:30, а последние посетители смогут войти в парк только до 14:45. Полное закрытие парка запланировано на 15:30.

Изменения коснутся и отдельных достопримечательностей. Гроты Большого каскада будут доступны для посещения с 11:00 до 14:00. Банный корпус, Екатерининский корпус и Вольеры будут работать по особому графику с 10:30 до 15:00. Большая оранжерея будет открыта для гостей с 9:30 до 15:00. Навигация на причале осуществляется с 9:00 до 14:00, отправка последних судов запланирована на 15:30.

В пресс-службе музея-заповедника также обратили внимание на то, что в этот день билеты можно будет приобрести исключительно в кассах парка и музеев. При этом другие комплексы ГМЗ "Петергоф", включая Верхний сад, парки Ораниенбаум и Александрия, а также Острова, продолжат свою работу в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что всероссийский рейтинг посещаемости возглавили пять музеев Петербурга.

Фото: Piter.TV