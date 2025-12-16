В Петербурге прошёл юбилейный V Бал Дебютантов с рекордным числом участников

В этом году в торжественном открытии приняли участие 140 лучших студентов из 20 ведущих вузов, а общее число гостей и участников бала достигло 700 человек.

В День России, 12 июня, Мраморный зал Российского этнографического музея в пятый раз стал центром притяжения для лучших студентов. Уникальный "Бал дебютантов" собрал более 900 гостей, увлечённых классической музыкой, танцами и светским этикетом, установив новые рекорды по масштабу.

В этом году в торжественном открытии приняли участие 140 лучших студентов из 20 ведущих вузов, а общее число гостей и участников бала достигло 700 человек. Программа мероприятия представляла собой настоящее путешествие по миру музыки и танцев: от строгой классики в исполнении симфонического оркестра "Международной ассоциации балов" до зажигательных ритмов джаза и латиноамериканских мелодий.

Особое внимание привлекла премьера – выступление объединённого латинского оркестра. Этот новый творческий продукт соединил кубинских музыкантов с симфоническим оркестром, исполнив музыку для ча-ча-ча, сальсы, бачаты и меренге. Торжественное открытие украсила своим танцем первая солистка Большого театра Анна Тихомирова.

На бал приглашают не тех студентов, кто давно занимается танцами, а отличников, которые, быть может, впервые оказались на танцполе. За 10 двухчасовых занятий студент успевает научиться восьми танцам: венскому вальсу, европейскому танго, польке, кадрили, ча-ча-ча, сальсе и джазовому свингу. Плюс лекции об истории музыки и танца Михаил Грибов, руководитель проекта, президент Международной ассоциации балов

Для студентов этот бал стал не просто светским событием, а настоящим образовательным проектом. В рамках подготовки они посещали танцевальные занятия и лекции "Школы современного этикета", где постигали основы светского и делового общения, а также музыкальную культуру. Организаторы подчеркивают, что главная цель бала – помочь молодым людям сформировать творческую и гармоничную личность, для которой культура общения и изящество стоят на первом месте.

Бал дебютантов – это утончённый союз музыки, движения и чувств, рождающий гармонию между людьми. С каждым годом культура танцевального отдыха расцветает, и всё больше молодых сердец открывают для себя этот удивительный мир. В нём есть место не только танцам, но и живому общению, традициям, этикету и, конечно же любви. Танцуя, мы учимся понимать друг друга без слов, дарить искренние эмоции и создавать красоту, доступную каждому. Юлия Грибова, художественный руководитель проекта

Фото и видео: предоставлено организаторами (Дмитрий Маснюк, Michael Sozonov)