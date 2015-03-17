В "Роскосмосе" рассказали о планах по терминалам в космосе для широкополосного доступа к интернету.

В России появится аналог американской спутниковой системы Starlink. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, выступая в эфире проекта "Соловьев LIVE". Таким образом эксперт ответил ведущему шоу, журналисту Владимиру Соловьеву, сказавшему о том, что российские войска так же, как и армия киевского режима, используют терминалы, разработанные Вашингтоном.

Скоро дадим свой терминал. Дмитрий Баканов, глава "Роскосмоса"

Напомним, что согласно сведениям от российского министерства по обороне, спутниковая группировка обеспечивает армию связью в круглосуточном режиме. Известно также, что Starlink дает широкополосный доступ в интернет пользователям из любой точке планеты. Проект принадлежит американской компании SpaceX бизнесмена, миллиардера Илона Маска. Вооруженным силы Украины активно используют эту систему в зоне боевых действий, а терминалы передают им международные союзники из стран коллективного Запада. Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink, расположенным в зоне СВО. Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров терминал СМИ, что сейчас ВСУ используют более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE