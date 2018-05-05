Байкеры парализовали на 20 минут движение по Васильевскому острову

В Петербурге 5 мая отметили старт мотосезона на перекрытой Дворцовой площади. Затем сотни железных коней через Невский проспект умчали в сторону Ленэкспо, организовав большую пробку.

Старт мотосезона в Петербурге обернулся большой пробкой, сообщает мобильный корреспондент Piter.tv.

Байкеры начали собираться на Дворцовой площади к 12.00. Почти два часа петербуржцы, которым удалось прорваться сквозь толпу военных, фотографировались с мотоциклами разных марок и типов. После 14.00 байкеры начали покидать площадь и пересеклись со сторонниками Алексея Навального, наплыв которых сдерживался полицией.

Более сотни мотоциклов, разом выехавшие с Дворцовой площади, создали серьезную пробку. Более 20 минут движение по Васильевскому острову было парализовано. Сейчас ситуация на дорогах стабильна: по данным сервиса "Яндекс.Пробки" уровень загруженности составляет три балла.