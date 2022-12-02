Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным по поводу завершения СВО на Украине

Лидер Белого дома назвал условие для контактов с президентом России.

Американский президент Джо Байден заявил о готовности вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по поводу завершения специальной военной операции и боевых действий на территории Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Вашингтоне. Политик объяснил журналистам, что на текущий момент не имеет в планах никаких контактов с Москвой, так как для начала России следует принять "определенные решения". Лидер Белого дома добавил о том, что сейчас критически важное значение имеет поддержка украинского народа. Политик добавил, что будет счастлив сесть за стол переговоров после консультаций с "друзьями в НАТО", если у Владимира Путина появятся "мысли".

Нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну. Он этого пока не делал. Джо Байден, президент США

В США считают, что российское руководство "просчиталось во всех своих первоначальных расчетах" в начале СВО. Одним из условий для переговоров и завершения боевых действий на Украине Джо Байден назвал вывод российских сил с территории страны.

Фото и видео: YouTube / Guardian News