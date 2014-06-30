Байден считает, что его слова о Си Цзиньпине не мешают нормализации отношений США и Китая

Глава США оценил контакты между Вашингтоном и Пекином.

Американский президент Джо Байден полагает, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подрывают попытки нормализовать двусторонние американо-китайские отношения. Лидер Белого дома ранее в ходе одного из своих выступлений причислил своего коллегу из Пекина Си Цзиньпина к категории диктаторов. В четверг 22 июня на совместной с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пресс-конференции в Вашингтоне журналисты хотели узнать у политика позицию по его высказываниям: осложняют они или нет контакты между США и КНР.

Это не то, что я собираюсь серьезно менять. Я рассчитываю встретиться с председателем Си когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что это имело какие-либо реальные последствия. Джо Байден, президент США

Однако отвечая на вопрос, Джо Байден перепутал Китай с Индией, но сразу исправил свои слова.

Президент США Байден похвалил свой 207-летний опыт во внешней политике.

Фото и видео: Белый дом