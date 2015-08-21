Президент США Байден похвалил свой 207-летний опыт во внешней политике

Глава Белого дома

Американский лидер Джо Байден заявил на публичном мероприятии в штате Калифорния о том, что занимается внешней политикой США последние 207 лет.

Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе Киссинджер. <...> Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет. Джо Байден, президент США

В информационном агентстве "Блумберг" считают, что 80-летний президент Америки пошутил о своем возрасте. При этом недавно одному из самых авторитетных и спорных американских политиков Генри Киссинджеру исполнилось сто лет.Ключевой исполнитель разрядки в отношениях меду США и СССР. Его работа привела к снижению напряженности в мире. Дополнительно дипломат открыл путь к заключению ряда важнейших договоров между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над вооружениями.

Байден закончил выступление про огнестрельное оружие фразой "Боже, храни королеву".

Фото и видео: YouTube / KRON 4