Байден не хотел бы видеть в мире страны, избегающие мер против России по Украине

Джон Кирби оценил попытки США навязать свои принципы Африке по вопросу сотрудничества с Россией.

Американский президент Джо Байден не хотел бы видеть в мире страны, избегающие введения санкционных мер против России из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. При этом США признают, что у суверенных стран есть право на собственное принятие решений. Одна из корреспонденток спросила спикера о том, почему Вашингтон пытается принуждать африканские страны к отказу от сотрудничества с российской сторо вместо того, чтобы признать за ними право независимости по взаимодействию.

Речь не о том, чтобы принуждать кого-то. Речь идет о том, чтобы отстаивать принципы…Конечно же, суверенные государства должны иметь возможность принимать свои собственные решения, президент это понимает. Джон Кирби, чиновник

Джон Кирби напомнил, что в этой же связи, говоря о принципе суверенитета, США говорят о том, будет или не будет Украина присоединяться к НАТО, российский лидер Владимир Путин не может наложить на это решение вето.

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Фото и видео: Белый дом