Карин Жан-Пьер рассказала, что у американки запланирован новый телефонный разговор с женой.

Белый дом признал, что баскетболистка Грайнер не дозвонилась домой по вине посольства США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Она оценила ситуацию, произошедшую с гражданкой США, которая находится под судом в России. На прошлых выходных девушка не смогла позвонить домой - в Финикс штат Аризона. Спортсменка 11 раз пробовала связаться по номеру, который ей предоставили дипломаты.

Это была досадная ошибка. Госдепартамент США работает над тем, чтобы устранить ее как можно скорее. Телефонный разговор намечен. Решать, предавать ли огласке эту информацию, надо супруге Бриттни Грайнер. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница также признала, что на текущий момент ей нечего сказать о встрече президента США Джо Байдена с Шерелл Грайнер. Карин Жан-Пьер добавила, что для политика любой удерживаемый за пределами страны гражданин Америки является приоритетом. В Белом доме делают все необходимое для того, чтобы вернуть всех задержанных на родину.

Белый дом: Байден и Зеленский общаются на рутинной и регулярной основе.

Фото и видео: Белый дом