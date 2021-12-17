Байден намерен обсудить с премьером Греции отношения в сфере обороны и торговли

Переговоры американского лидера с главой греческого правительства пройдут в Белом доме.

Президент США Джо Байден намерен обсудить с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом отношения в сфере обороны и торговли. Об этом он заявил журналистам.

Переговоры американского лидера с главой греческого правительства пройдут в Белом доме. Также Байден собирается обсудить поддержку Украины и вопросы энергетической безопасности.

Сегодня дружба и партнерство между нашими странами, между греками и американцами важны как никогда. Джо Байден, президент США

Ранее мы сообщали, что США нуждаются в новой модели экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе.

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