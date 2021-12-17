  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:09
32
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Байден намерен обсудить с премьером Греции отношения в сфере обороны и торговли

0 0

Переговоры американского лидера с главой греческого правительства пройдут в Белом доме.

Президент США Джо Байден намерен обсудить с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом отношения в сфере обороны и торговли. Об этом он заявил журналистам.

Переговоры американского лидера с главой греческого правительства пройдут в Белом доме. Также Байден собирается обсудить поддержку Украины и вопросы энергетической безопасности.

Сегодня дружба и партнерство между нашими странами, между греками и американцами важны как никогда.

Джо Байден, президент США

Ранее мы сообщали, что США нуждаются в новой модели экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Видео: Белый дом

Теги: джо байден, кириакос мицотакис, переговоры, президент сша, премьер-министр греции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии