Байден намерен обсудить с премьером Греции отношения в сфере обороны и торговли

Президент США Джо Байден намерен обсудить с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом отношения в сфере обороны и торговли. Об этом он заявил журналистам.
Переговоры американского лидера с главой греческого правительства пройдут в Белом доме. Также Байден собирается обсудить поддержку Украины и вопросы энергетической безопасности.
Сегодня дружба и партнерство между нашими странами, между греками и американцами важны как никогда.
Джо Байден, президент США
Ранее мы сообщали, что США нуждаются в новой модели экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе.
Видео: Белый дом
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