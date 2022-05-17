Власти уже работают над созданием рамочной договоренности по экономическому взаимодействию.

США нуждаются в новой модели экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила на брифинге новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, у Вашингтона прочные торгово-экономические связи с регионами Индийского и Тихого океанов. Однако администрация хочет ускорить активизацию в экономическом плане. Также Жан-Пьер отметила, что власти уже работают над созданием рамочной договоренности по экономическому взаимодействию.

Она будет сосредоточена на заключении соглашений с партнерами в регионах Индийского и Тихого океанов. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее в Белом доме сообщили об отсутствии планов визита Байдена на Украину.

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